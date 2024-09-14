Москва, 14 сентября, 2024, 23:37 — ИА Регнум. Ветеран СВО, участник программы «Время героев» Артур Орлов указом президента России Владимира Путина 14 сентября был назначен председателем правления Российского движения детей и молодёжи «Движение первых». Другим указом глава государства освободил от должности председателя правления Григория Гурова. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в этот же день назначил Гурова главой Росмолодёжи.

Александр Рюмин / ТАСС Григорий Гуров

Их назначения прокомментировали депутаты Госдумы, военкоры и телеведущие.

Так, военкор Юрий Подоляка отметил, что Гуров — толковый и энергичный руководитель новой формации. Орлов, по его словам, обладает впечатляющим послужным списком. Их назначения военкор назвал перестановками «на молодёжном фронте».

«Именно фронте. Так как борьба за души и умы нашей молодёжи — это борьба за будущее страны. И делать это должны люди с горящим сердцем и чистыми помыслами», — написал Подоляка в Telegram-канале.

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков отметил, что Гуров — довольно опытный руководитель, который «не учиться идёт, а делать». Он был заместителем министра высшего образования и защитил кандидатскую диссертацию по финансированию инвестиционных проектов. Орлов, занявший его место в «Движении первых», пришёл после отбора в проект «Время героев» для участников СВО.

«Короче говоря, запомните имена главных по воспитанию детей и молодёжи России: Гуров и Орлов. Эти процессы не безымянные, есть конкретные ответственные», — написал в Telegram-канале Сладков и подчеркнул, что это важнейшее дело, так как стране необходимо высочайшее качество тех, кто будет её строить и защищать.

Депутат Госдумы Ольга Казакова заявила, что искренне рада назначению Гурова руководителем Федерального агентства по делам молодёжи. Парламентарий отметила его неравнодушие к делу, открытость, позитив, умение выстраивать отношения с людьми, а главное — делать то, что предлагается.

Также кадровые перестановки прокомментировал телеведущий Владимир Соловьёв.

«Многие участники спецоперации уже занимают ответственные должности на государственной службе, но назначение на пост главы федеральной структуры — «Движения первых» — можно назвать знаковым», — отметил он в Telegram-канале.

По словам Соловьёва, Герой России, награждённый орденом Мужества и медалью Суворова, выпускник президентской кадровой программы «Время героев» Артур Орлов является выдающимся командиром, талантливым руководителем и примером для всей молодёжи. Назначение предыдущего руководителя «Движения первых» Григория Гурова новым главой Росмолодёжи — обоснованное и логичное решение. Этот опыт теперь нужно масштабировать на всю линейку государственных проектов в молодёжной сфере, считает Соловьёв.

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова в Telegram-канале назвала назначения Гурова и Орлова важнейшими шагами обновления в кадровой политике государства. Она подчеркнула, что Орлов, отдавший служению Родине всю свою жизнь, станет на посту руководителя «Движения первых» наставником для миллионов молодых россиян, настоящим примером патриотизма.

Кузнецова поздравила коллег с назначениями, пожелав успехов в реализации намеченных планов.

Как сообщало ИА Регнум, 35-летний уроженец Удмуртии Артур Орлов на военной службе находился с 2006 года. В 2010 году окончил Казанское высшее военное командное училище, стал командиром танкового взвода танковой роты танкового батальона 7-й гвардейской отдельной танковой бригады Центрального военного округа. В 2017 году его назначили командиром танкового батальона 6-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа. В 2023 году Орлов получил магистерскую степень по специальности «Управление соединениями и воинскими частями» в военном учебно-научном центре Сухопутных войск в Общевойсковой ордена Жукова академии Вооружённых сил Российской Федерации в Москве. В настоящее время является слушателем факультета переподготовки и повышения квалификации Высшей академии Генерального штаба ВС РФ. Орлов в 2016 году принимал участие в боевых действиях в Сирии. В 2018 году его наградили медалью Суворова, в 2022 году — орденом Мужества и медалью «Золотая звезда».

Григорию Гурову 38 лет. Уроженец Ставрополя прошёл путь от специалиста по работе с молодёжью муниципального молодёжного центра до заместителя министра науки и высшего образования РФ. Также он занимал должности в думе Ставропольского края, полпредстве Северо-Кавказского федерального округа. В 2017 году Гуров заступил на службу в Федеральное агентство по делам молодёжи. За четыре года работы в должностях советника и замруководителя курировал вопросы организации линейки форумов Росмолодёжи, профилактику негативного поведения молодых граждан, реализацию нацпроектов по линии поддержки молодёжи, работы с молодыми семьями, стоял у истоков программы развития молодёжного туризма «Больше, чем путешествие», запустил конкурс для студентов «Твой ход», выстроил методическую работу ведомства и многое другое. В 2020 году участвовал в работе над предложениями по изменениям Федерального закона «Об образовании» в части воспитания. Также он содействовал строительству крупнейшей площадки для обучения молодёжи, повышения квалификации учителей и других специалистов — Центра знаний «Машук». Благодаря его личному вкладу на базе этого центра была запущена образовательная программа «Голос поколения. Проректоры». В 2022 году Григорий Гуров активно работал в направлении образования единой системы патриотического воспитания: итоговым результатом стало присоединение вузов к акции #МЫВМЕСТЕ и активное развитие Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» в вузах Минобрнауки России. В декабре 2022 года Владимир Путин назначил Гурова председателем правления Российского движения детей и молодёжи «Движение первых». Результатом его работы стало создание масштабной сети региональных, муниципальных и первичных отделений движения в 89 регионах России и формирование детско-юношеского сообщества, объединившего более 7,5 млн участников.

О запуске программы «Время героев» Владимир Путин объявил 29 февраля в послании Федеральному собранию. Программа строится по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности, вплоть до министерских. Реализует её Высшая школа государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

Участие в программе доступно для всех бойцов и ветеранов СВО вне зависимости от звания. Их наставники — руководители правительства, администрации президента, главы регионов страны. Программа позволяет в приоритетном порядке получить образование и новую гражданскую специальность в ведущих отечественных вузах. Официальный сайт программы «Время героев» работает с 1 марта.