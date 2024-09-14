Москва, 14 сентября, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Ветеран специальной военной операции Артур Орлов, возглавивший правление Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», прокомментировал своё назначение в Telegram-канале.

Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» Артур Орлов

Орлов заявил, что ему выпала большая честь применить весь свой опыт и знания в этой молодёжной организации.

«Наше Движение — это люди: участники, педагоги, наставники, родители. Надеюсь, что мы сможем стать одной сплочённой командой-семьёй и сделать вместе много хорошего для нашей любимой России», — написал он.

Орлов поделился, что уже начал знакомство с коллективом, встречался и общался с участниками движения. Он поблагодарил всех ребят, которые писали военным на фронт. Таких посланий, по его словам, было более трёх миллионов.

«И в каждом из них — поддержка, которая очень много значит для бойцов и согревает их души. Постараемся реализовать больше таких инициатив в будущем», — отметил он.

Своей самой большой наградой Орлов считает семью и детей, воспитание которых является миссией не менее важной, чем защита Родины.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября ветеран СВО, участник программы «Время героев» Артур Орлов указом президента России Владимира Путина назначен председателем правления Российского движения детей и молодёжи «Движение первых».

В зоне СВО Орлов командовал танковым батальоном. Во время одного из боёв он предпринял обходной манёвр и, застав противника врасплох, обеспечил прорыв российских сил на важном участке фронта. По словам бойца, ему приходилось действовать нестандартно и даже без опоры на то, чему его учили. После этого Орлову присвоили звание Героя России. Также он награждён медалью Суворова и орденом Мужества. Женат, воспитывает двух дочерей.

Орлов проходит обучение в рамках программы «Время героев», направленной на подготовку кадров для госслужбы из числа ветеранов и участников СВО. О запуске программы Путин объявил 29 февраля в послании Федеральному собранию. Программа строится по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности, вплоть до министерских. Реализует её Высшая школа государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

Участие в программе доступно для всех бойцов и ветеранов СВО вне зависимости от звания. Их наставники — руководители правительства, администрации президента, главы регионов страны. Программа позволяет в приоритетном порядке получить образование и новую гражданскую специальность в ведущих отечественных вузах. Официальный сайт программы «Время героев» работает с 1 марта.