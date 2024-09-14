Москва, 14 сентября, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих с позывными Эрнест и Гудвин, говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.

Кадр из видео Гудвин и Эрнест

«Министр обороны поручил в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих с позывными Эрнест и Гудвин 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа. И поставил это поручение на личный контроль», — сказано в сообщении.

По поручению Белоусова к расследованию обстоятельств гибели военных подключится департамент военной контрразведки ФСБ России.

Как передавало ИА Регнум, подпольщик Владимир Грубник 13 сентября информировал, что военнослужащие первой Славянской бригады с позывными Эрнест и Гудвин (экс-глава подразделения воздушной разведки Донецкой Народной Республики Дмитрий Лысаковский) погибли в зоне спецоперации после перевода в штурмовики. По его словам, обстоятельства, приведшие к их смерти, должны быть расследованы компетентными органами, а виновные наказаны.