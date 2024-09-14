Москва, 14 сентября, 2024, 21:09 — ИА Регнум. У предпринимателя Сергея Бородина, проходящего по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обнаружены апартаменты в историческом особняке возле Кремля площадью 233,7 квадратных метра. Об этом говорится в судебных документах, которые приводит «РИА Новости».

Илья Питалев/РИА Новости Бизнесмен Сергей Бородин с заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым в зале суда

В частности, зарегистрированные на Бородина апартаменты расположены в районе Якиманка в 3-м Кадашевском переулке недалеко от Кремля. Рыночная стоимость апартаментов оценивается в 250 млн рублей. Старинный трёхэтажный особняк в Замоскворечье был возведён архитектором Адольфом Эрихсоном, который знаменит строительством ресторана «Прага» в центре Москвы.

Кроме того, в документах указывается, что Бородину принадлежит участок в охраняемом коттеджном посёлке на Новой Риге в селе Николо-Урюпино за 23 млн рублей, а также 60 соток земли на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина. Участок расположен в поселке бизнес-класса с собственным яхт-клубом и школой верховой езды.

Как передавало ИА Регнум, Тимура Иванова задержали 23 апреля, обвинив в получении взятки в особо крупном размере, и заключили под стражу. Фигуранта уголовного дела отстранили от должности замглавы Минобороны. Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест, но Басманный суд Москвы 20 июня продлил срок содержания Иванова под стражей до 23 сентября. В суде отметили, что следствие представило достаточно доказательств для продления его ареста.

Обвиняемый в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей Иванов отрицает свою вину. Он отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

Второго фигуранта уголовного дела бизнесмена Сергея Бородина арестовали 24 апреля по обвинению в крупных взятках, полученных в виде разных услуг от подрядчиков.