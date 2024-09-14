Алжир, 14 сентября, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Конституционный суд (КС) Алжира провозгласил победу действующего президента Абдельмаджида Теббуна на президентских выборах, сообщает 14 сентября алжирское радио.

Zuma/TASS Президент Алжира Абдельмаджид Теббун

По данным председателя КС Омара Бельхаджа, 7 сентября за Теббуна проголосовали 84,3% избирателей. При этом явка на выборах в день голосования составила 46,1%.

В Алжире президента избирают на всеобщих выборах, срок его нахождения посту составляет пять лет. Однако лидер государства не может находиться на этой должности более двух сроков.

До этого о победе Теббуна сообщала избирательная комиссия страны. Согласно её информации, Теббун набрал 94,65% голосов избирателей. Его соперниками были представитель умеренной исламистской партии «Движение общества за мир» Абделали Хасани Шериф и Юсеф Аушиш, который баллотировался от «Фронта социалистических сил». Они набрали 3,17% и 2,16% соответственно.

В марте Теббун назначил досрочные президентские выборы на 7 сентября 2024 года. На президентских выборах в декабре 2019 года Теббун одержал победу уже в первом туре, после чего официально вступил в должность главы государства.