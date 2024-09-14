Москва, 14 сентября, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Телешоу «Клуб весёлых и находчивых» является мягкой силой, которая объединяет русскоязычный мир, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в документальном фильме на Первом канале, посвящённом памяти основателя и ведущего КВН Александра Маслякова.

Михаил Климентьев/РИА Новости

«КВН — это прекрасное то, что мы сейчас называем мягкой силой. Сколько людей на русскоязычном пространстве играет в КВН. Огромное количество людей — и мне кажется, это очень важно, и зачастую это важнее, чем даже какие-то формальные мероприятия, которые иногда проводятся в тех или иных странах», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил роль Маслякова в развитии отечественного телевидения. По его словам, основатель КВН останется неотъемлемой частью российского мира телевидения.

«Он завершил свой блестящий путь. Он прожил красивую, элегантную и славную жизнь. Мы его будем помнить», — отметил Песков.

Как передавало ИА Регнум, Александр Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. Сообщалось, что телеведущий в последнее время находился в отделении паллиативной помощи одной из столичных больниц. У него было онкологическое заболевания.

11 сентября в концертном зале «Планета КВН» в Москве прошла церемония прощания с Масляковым. Похоронили его на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой.