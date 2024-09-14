Москва, 14 сентября, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Руководство Великобритании осознанно идёт на военный конфликт с Россией, заявил 14 сентября глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

ANDY RAIN/EPA/ТАСС

Комментируя заявление британского премьера Кира Стармера о том, что Лондон якобы не ищет конфликта с Москвой, а киевский режим «имеет право на самооборону», Пушков указал на то, что подобное право есть и у России.

«Право на самооборону имеет не только Украина, но и Россия. И оно будет осуществляться, когда и если британские военные начнут наводить свои ракеты на российские цели. Похоже, Стармер забыл об этом», — написал Пушков в Telegram-канале.

Кроме этого, отмечает он, действия Лондона по передаче киевскому режиму вооружений указывают на то, что Великобритания вполне осознанно идёт к военному конфликту с Россией.

В заключение глава комиссии добавил, что разрешение Киеву бить вглубь российской территории автоматически превратит Лондон в участника военного конфликта.

Как передавало ИА Регнум, во время встречи в Белом доме 13 сентября президент США Джо Байден и Кир Стармер не стали разрешать киевскому режиму использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. По словам британского премьера, он и президент США сосредоточены на стратегии по украинскому конфликту, в то время как разрешение применять дальнобойные ракеты Storm Shadow является тактическим.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Президент пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.