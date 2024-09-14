Будапешт, 14 сентября, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсетях фотографию совместной тренировки с актёром и бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером в одном из фитнес-центров Будапешта.

Личная страница Виктора Орбана в социальной сети Арнольд Шварценеггер и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Я оставил футболку для тренировки дома, но тренер не пощадил», — подписал он фото, опубликованное на его странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Также Орбан опубликовал фотографию Шварценеггера из рабочего кабинета венгерского премьера и видео встречи у здания правительства страны.

Ранее местный портал Blikk информировал, что премьер-министр Венгрии похудел на несколько килограммов, тренируясь с гирями весом 16 и 24 кг по советской методике. Венгерские СМИ назвали тренировки премьера «русским методом», так как упражнения с гирями были популярны в СССР. Первоначально гири использовали военные, чтобы поддерживать форму.

Физическую активность Орбан дополняет диетой. По словам самого премьера, у него отменный аппетит, он готов съесть хоть железный гвоздь.

Помимо занятий физкультурой, премьер Венгрии увлекается футболом. Ранее он выступал в клубе третьего футбольного дивизиона «Фельчут», из-за чего в 2001 году меняли график заседаний правительства. Орбан — один из основных спонсоров клуба, а в 2004 году заменял его тренера.