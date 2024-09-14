Владикавказ, 14 сентября, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Порядка 40 млн жителей России страдают от избыточного веса, что приводит к развитию различных заболеваний. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Северную Осетию.

Lino Mirgeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

«У нас в стране порядка 40 млн человек страдают ожирением. Это заболевание, которое, к сожалению, запускает целый каскад других проблем со здоровьем», — сказал министр.

В качестве примера сопутствующих заболеваний Мурашко привёл сахарный диабет второго типа и артериальную гипертонию.

Глава Минздрава также указал на необходимость уделять внимание профилактике ожирения.

В конце июля Росстат сообщил, что за пять лет в России выросла доля людей с избыточным весом, соответствующим предожирению. Если в 2018 году таких россиян было 40%, то уже в 2023-м их стало 44%.

В свою очередь врач-кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с ИА Регнум отметил, что к ожирению приводят малоподвижный образ жизни и последствия стрессовых ситуаций.

По его словам, мужчины особенно подвержены эмоциональным нагрузкам, некоторые из них не умеют расслабляться и отдыхать. Зачастую люди, находящиеся в стрессе, начинают его заедать, что также приводит к ожирению. Высококалорийная пища в заведениях быстрого питания также способствует набору лишнего веса, уточнил терапевт.

Кондрахин добавил, что профилактикой ожирения является здоровый и активный образ жизни, а также правильное питание.