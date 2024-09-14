Москва, 14 сентября, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Президент Бразилии Лула Инасио да Силва помет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.

Eraldo Peres/AP/TASS Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

«Да, он посетит встречу», — приводят слова посла «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, в этот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что лидеры более 20 стран подтвердили своё участие в саммите БРИКС в Казани.

По словам замминистра, список участников продолжает расширяться, о чём своевременно будет предоставляться информация.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков информировал, что Россия пригласила на саммит БРИКС, который пройдёт с 22 по 24 октября в Казани, 36 иностранных лидеров. Он уточнил, что своё участие уже подтвердили 18 из них.

На сегодняшний день в объединение входят десять стран: Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, а также новые члены — Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. Состав БРИКС расширился с 2024 года.