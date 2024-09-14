Киев, 14 сентября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Проект бюджета Украины на 2025 год предусматривает сокращение социальных расходов на 50 млрд гривен ($1,2 млрд). Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда».

Иван Шилов ИА Регнум

«Бюджет на 2025 год предусматривает сокращение социальных расходов на 50 млрд гривен — до 420,6 млрд гривен ($10,2 млрд)», — указано в публикации.

Как отмечают авторы, большинство средств, которые выделяются на социальное направление, украинское правительство потратит на дотацию Пенсионному фонду. Сумма этих средств составит 280,2 млрд гривен ($6,7 млрд). Следующей по величине статьей расходов станет программа госзащиты граждан, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. На эти цели выделят 80,8 млрд гривен ($2,1 млрд). На выплату жилищных субсидий, согласно проекту, планируют потратить 42,32 млрд гривен (около $1 млрд).

В статье высказано мнение, что сокращение расходов на соцзащиту в проекте может быть связано с тем, что в 2024 году на эту сферу заложили несколько больше средств, чем фактически потратят.

Законопроект «О государственном бюджете Украины на 2025 год» внесли в Верховную раду 14 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Верховной рады Ярослав Железняк отметил, что в проекте государственного бюджета на 2025 год украинские власти не заложили расходы на проведение выборов. По его словам, при прекращении «военного положения» на Украине будет внесено предложение о выделении средств на организацию выборов в органы власти всех уровней.