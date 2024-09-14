Берлин, 14 сентября, 2024, 17:44 — ИА Регнум. В Баварии в декабре закроется пивоварня Schlössle-Bier, проработавшая 334 года, сообщило издание Bild.

Global Look Press/David Inderlied/dpa

«Спустя 334 года одна из старейших пивоварен Баварии сдаётся. Schlössle-Bier из Ной-Ульма прекратит производство пива в конце декабря», — пишет агентство.

По словам владелицы пивоварни Кристы Цоллер, она больше не может выдерживать конкуренции с промышленными гигантами.

«Потребление пива падает, но цены на сырьё и энергию растут. Мы уже десять лет терпим убытки в пивоваренном бизнесе», — отметила она, добавив, что цены на пиво должны быть вдвое выше, чтобы хватало средств на инвестиции в новое оборудование.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 сентября на Восточном экономическом форуме заявил, что ЕС отказывается от российских энергоносителей из-за высокомерия. Отказавшиеся закупать в России нефть и газ страны будут нести убытки. Он привёл в пример Германию, которая могла бы получать газ по сохранившейся нитке «Северного потока — 2», но не делает этого.

Президент также предложил странам ЕС по проблеме поставок газа из России договориться между собой. В их интересах, например, убедить Польшу, чтобы она открыла трубопроводные системы.

Что касается России, страна не отказывается от транзита газа в Европу через Украину, но Москва «не может заставить» украинские власти продлить транзитный контракт. Россия будет наращивать поставки энергоносителей в другие страны, заявил Путин.