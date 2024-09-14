Москва, 14 сентября, 2024, 17:44 — ИА Регнум. МВД России проверяет информацию о задержании участника СВО за нарушение миграционного законодательства, сообщила 14 сентября официальный представитель ведомства Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация о задержании участника СВО за нарушение миграционного законодательства», — написала она.

Волк отметила, что коллеги из ГУВМ МВД России уже разбираются в произошедшем и примут решение в соответствии с законодательством. По её словам, руководством главка ситуация взята на контроль.

Ранее в Telegram-канале WarGonzo появилась информация, что уроженца Молдавии Геннадия Федько, служившего старшиной 1-й роты в казачьем батальоне «Скиф» в зоне СВО, задержали при пересечении границы на пункте Изварино. Миграционная полиция доставила его в СИЗО, решается вопрос о его выдворении на родину, где ему грозит срок до 20 лет заключения.

Как передавало ИА Регнум, в апреле осуждённый в Киргизии за участие в специальной военной операции Аскар Кубанычбек подал документы для предоставления временного убежища в России. Тогда Волк поясняла, что ещё до начала СВО Аскар проживал в России и работал в киноиндустрии. В 2022 году он отправился добровольцем в зону боевых действий. Из-за болезни отца он был вынужден вернуться в Киргизию, где его подвергли уголовному преследованию, обвинив в наёмничестве.

Доброволец из Германии Эрих Биттерман, который участвует в СВО на стороне России, неоднократно подавал запрос на получение российского гражданства, но получал отказ. Боец заметил, что его туристическая виза закончилась, а дома, в Германии, ему грозит до 20 лет за наёмничество. Подобные проблемы возникли у добровольца из Молдавии Андрея Карамана и добровольца из Сербии Александра Йокича.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко подчеркнул, что затягивание процесса получения российского гражданства для граждан иностранных государств, которые участвуют в спецоперации на стороне России, является серьёзной проблемой. По его словам, существуют трудности с недостаточно чётко отработанным законодательством, касающимся предоставления гражданства иностранным гражданам, которые сражаются в рядах Вооружённых сил России. В результате по непонятным причинам их вступление в гражданство РФ затягивается или откладывается. Это приводит к тому, что у добровольцев истекают сроки законного пребывания в России и им грозит депортация.