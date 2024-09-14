Хараре, 14 сентября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Порядка 200 слонов уничтожат в связи с нехваткой продовольствия вследствие засухи. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Unsplash

Так, мясо животных передадут общинам, испытывающим нехватку белка, сообщила министр охраны окружающей среды Ситембисо Ньони, слова которой приводит издание.

Она добавила, что в стране больше слонов, чем необходимо.

В Зимбабве обитает около 100 000 слонов — вторая по величине популяция в мире после Ботсваны. В то же время Намибия из-за засухи планирует уничтожить более 700 животных, включая 83 слона.

Как передавало ИА Регнум, в апреле президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил в стране режим национального бедствия из-за разрушительной засухи, охватившей большую часть юга Африки.

Тогда президент призвал мировое сообщество выделить два миллиарда долларов (1,6 млрд фунтов стерлингов) на гуманитарную помощь, чтобы смягчить последствия засухи, вызванной климатическим феноменом Эль-Ниньо.

Он также добавил, что количество осадков ниже нормы выпало на более чем 80% территории страны, в которой проживает более 15 млн человек. Это вызвало тяжелую продовольственную ситуацию. Главным приоритетом правительства Зимбабве президент назвал обеспечение продовольствием граждан страны.