Пхеньян, 14 сентября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын дважды принял секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в государственной резиденции Кымсусан, где ранее во время посещения Пхеньяна останавливался президент РФ Владимир Путин, сообщает 14 сентября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности России Сергея Шойгу

Уточняется, что в ходе первой встречи Шойгу передал Ким Чен Ыну «тёплый привет» от российского президента. В ответ северокорейский лидер попросил передать «искренний привет» Владимиру Путину.

Также Ким Чен Ын во время второй встречи с Шойгу пожелал народу России «победы, процветания, счастья и мира».

«Во время беседы состоялся обмен широкими мнениями по вопросам о дальнейшем углублении стратегического диалога между КНДР и РФ, об усилении взаимодействия в целях защиты безопасности и интересов обеих стран, о региональной и международной ситуации, в итоге чего достигнуто удовлетворительное единство мнений по всем обсужденным вопросам», — сказано в сообщении ЦТАК.

Как передавало ИА Регнум, Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в КНДР 13 сентября. В Совбезе отмечали, что встреча внесёт важный вклад в реализацию двустороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве двух стран.

Россия и КНДР, подписав договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, приняли меры по купированию множащихся угроз со стороны Запада, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Также дипломат указала на то, что Россия и Северная Корея сотрудничают строго в рамках международного права. Договор чётко предостерегает тех, кто рассчитывает решить проблемы региона военным путём, добавила она.