Курск, 14 сентября, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Жителям Курской области в полном объёме оказывается медицинская помощь, сообщил 14 сентября глава Минздрава Михаил Мурашко.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Вся помощь оказывается в полном объёме, достаточно средств и оборудования», — сообщил министр журналистам.

Он подчеркнул, что в регионе задействованы дополнительные бригады медработников из других регионов и федеральных учреждений.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября Мурашко доложил, что в Курской области в достаточном количестве имеются препараты крови, лекарства и медицинское оборудование. По информации главы Минздрава, оказание медицинской помощи происходит по уже отработанным стандартам. В регионе трудятся более 400 высококвалифицированных специалистов из Москвы, Московской области, Крыма и других субъектов России. Врачи проводят телемедицинские консультации и при необходимости обращаются к федеральным научным центрам.

Специалистами полностью отработана система эвакуации, при тяжёлых случаях используются максимальные возможности медицины для сохранения жизни пациента, отмечал Мурашко.