В Польше начался сбор подписей для проведения референдума по мигрантам
В Польше оппозиция начала сбор подписей для референдума о релокации мигрантов
Варшава, 14 сентября, 2024, 17:12 — ИА Регнум. В Польше оппозиция начала собирать подписи для проведения референдума по вопросу релокации нелегальных мигрантов из других стран Евросоюза, сообщил председатель крупнейшей оппозиционной партии республики «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, выступая на акции протеста в Варшаве.
«Я хочу объявить о сборе подписей для проведения референдума по вопросам релокации. Скажем нет релокации», — приводит его слова «РИА Новости».
Глава оппозиционной партии отметил, что для проведения референдума необходимо собрать минимум 500 тыс. подписей. Чтобы мероприятие точно состоялось, Качиньский поставил задачу собрать 600-700 тыс. подписей.
В июне 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что власти страны наложат вето на программу ЕС по принудительному распределению нелегальных мигрантов, поскольку она недопустима в Европе.
Европейская комиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, которое было основано на системе квот в 2020 году. Однако данная инициатива подверглась критике со стороны нескольких стран, включая Польшу и Венгрию. Они выступали против любых требований по приёму мигрантов.
Ранее ИА Регнум сообщало, что немецкая полиция тайком завозит нелегальных мигрантов в Польшу. Машина немецкой полиции пересекла пограничный переход в Осинове-Дольном и уже на польской стороне оставила семью мигрантов с Ближнего Востока.
В декабре 2023 года в Польше призвали ужесточить миграционную политику из-за событий на Ближнем Востоке. Руководитель фракции «Конфедерация» в сейме Польши Кшиштоф Босак заявил, что люди, не принадлежащие к их культурному кругу, не могут оставаться жить в стране.