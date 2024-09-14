Варшава, 14 сентября, 2024, 17:12 — ИА Регнум. В Польше оппозиция начала собирать подписи для проведения референдума по вопросу релокации нелегальных мигрантов из других стран Евросоюза, сообщил председатель крупнейшей оппозиционной партии республики «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, выступая на акции протеста в Варшаве.

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa

«Я хочу объявить о сборе подписей для проведения референдума по вопросам релокации. Скажем нет релокации», — приводит его слова «РИА Новости».

Глава оппозиционной партии отметил, что для проведения референдума необходимо собрать минимум 500 тыс. подписей. Чтобы мероприятие точно состоялось, Качиньский поставил задачу собрать 600-700 тыс. подписей.

В июне 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что власти страны наложат вето на программу ЕС по принудительному распределению нелегальных мигрантов, поскольку она недопустима в Европе.

Европейская комиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, которое было основано на системе квот в 2020 году. Однако данная инициатива подверглась критике со стороны нескольких стран, включая Польшу и Венгрию. Они выступали против любых требований по приёму мигрантов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что немецкая полиция тайком завозит нелегальных мигрантов в Польшу. Машина немецкой полиции пересекла пограничный переход в Осинове-Дольном и уже на польской стороне оставила семью мигрантов с Ближнего Востока.

В декабре 2023 года в Польше призвали ужесточить миграционную политику из-за событий на Ближнем Востоке. Руководитель фракции «Конфедерация» в сейме Польши Кшиштоф Босак заявил, что люди, не принадлежащие к их культурному кругу, не могут оставаться жить в стране.