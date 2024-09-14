Владивосток, 14 сентября, 2024, 16:57 — ИА Регнум. В рамках стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» корабельная противолодочная поисково-ударная группа Северного флота поразила подводную лодку условного противника в акватории Баренцева моря. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«На финальном этапе учений экипажи противолодочных кораблей провели боевые упражнения с использованием противолодочного вооружения. Они выполнили стрельбы по имитированной подводной цели с реактивных бомбометных установок РБУ-6000», — рассказали представители ведомства, добавив, что экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» совершил электронный пуск ракетного комплекса «Ответ».

Пресс-служба отметила, что в состав корабельной противолодочной поисково-ударной группы вошли большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», а также фрегат «Адмирал флота Касатонов» и малый противолодочный корабль «Снежногорск». Во время поиска подводной лодки условного противника группа работала с многоцелевой атомной подводной лодкой, а также противолодочной авиацией, в том числе с вертолётами Ка-27 и самолётами Ил-38.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе учений корабли, береговые комплексы и подлодки Тихоокеанского и Северного флотов отработали совместный удар по условному противнику.

В учении Военно-морского флота России «Океан-2024» примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения. Минобороны России отметило, что также будут задействованы более 120 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.