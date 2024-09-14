Москва, 14 сентября, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Ватикан выступает против поставок западного оружия Украине и использования его для нанесения ударов вглубь территории России, передаёт слова папы Римского Франциска председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«Папа Франциск выступает против поставок любых дальнобойных вооружений Украине, считая, что это приведёт к эскалации и приведёт к ещё большим разрушениям и гибели мирных жителей как на Украине, так и в России», — сказал Севастьянов в беседе с «Газета.ru».

Кроме того, в разговоре с Севастьяновым папа Римский указал на необходимость незамедлительного начала переговоров между Москвой и Киевом с участием всех сторон, которые вовлечены в конфликт.

Накануне экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявил, что потенциальное разрешение Киеву бить дальнобойным западным оружием вглубь территории России может привести к началу масштабной войны.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой киевского режима Владимиром Зеленским тему применения американского дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. По итогам переговоров Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в Вашингтоне. Он добавил, что США и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, однако у них не очень получается.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия не оставит без ответа посягательства на российскую территорию. По её словам, западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации украинского конфликта.