Москва, 14 сентября, 2024, 16:35 — ИА Регнум. В Москве Мещанский районный суд отправил под домашний арест директора одного из китайских ресторанов столицы Екатерину Шаповалову по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба суда.

Суды общей юрисдикции города Москвы

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Шаповаловой Екатерины Сергеевны на срок 1 месяц 30 суток, до 13 ноября 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определённых запретов и ограничений», — указано в сообщении.

Представители пресс-службы пояснили, что Шаповалова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Telegram-канал Mash сообщил, что 13 сентября в китайском ресторане в Москве отравилась группа туристов из Китая. Они были госпитализированы. Посетителям стало плохо после карпа на пару с рисом.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве 17 человек отравились, употребив шаурму из торговых точек на Дмитровском шоссе. В трёх заведениях прошли следственные действия. Предварительный диагноз, поставленный пострадавшим — «сальмонеллёз».

Ранее в Бурятии в одном из кафе отравились 22 человека, в том числе 13 детей. У пациентов обнаружили признаки острого гастроэнтерита.