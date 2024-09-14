Тегеран, 14 сентября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Иранский исследовательский спутник Chamran-1 запустили на орбиту высотой 550 км, сообщает пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Telegram-канале.

IRNA

60-килограммовый спутник вывела на орбиту ракета-носитель Qaem-100. Он достиг высоты 550 км, после чего спустя несколько часов послал первые сигналы. Задача спутника заключается в тестировании программного и аппаратного обеспечения для проверки технологии орбитального маневрирования. Помимо этого, он будет оценивать работу подсистем движения на холодном газе, а также производительность подсистем навигации и управления ситуацией.

Как сообщало ИА Регнум, Соединённые Штаты успешно запустили шесть спутников слежения за гиперзвуковым оружием и истребителями на орбиту. В заявлении Пентагона отметили, что все спутники были доставлены на орбиту благополучно.

Ранее в СМИ написали, что иранский космический аппарат «Нур-2» успешно выведен на околоземную орбиту на высоте около 500 км от Земли.