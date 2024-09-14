Во Франции услышали предупреждение Путина об ударах по России
Le Monde: во Франции учли слова Путина и хотят избежать мировой войны
Париж, 14 сентября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Французские чиновники услышали предупреждение президента РФ Владимира Путина о том, что применение дальнобойного оружия для ударов по территории России неминуемо приведёт к эскалации. Они хотят избежать развязывания третьей мировой войны, пишет газета Le Monde со ссылкой на дипломатический источник.
«Мы должны сделать всё возможное, чтобы избежать третьей мировой войны. Нельзя просто исключить возможность того, что русские могут расширить масштабы военных действий», — заявил собеседник издания, комментируя позицию Путина.
Хотя в СМИ всё активнее обсуждается тема с разрешением Украине наносить удары вглубь России, официальный Париж молчит. Этот вопрос, отмечает издание, мог подниматься в разговоре президента Франции Эммануэля Макрона с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но в Елисейском дворце это не подтверждают.
Недавно в Париже побывал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко. Тема ударов по России должна была обсуждаться в ходе этого визита, говорится в материале.
Как сообщало ИА Регнум, в мае во время визита в Германию Макрон призвал нейтрализовать российские военные объекты, с которых наносятся удары по Украине, но не поражать гражданские объекты и военные объекты, не задействованные в конфликте с Украиной. Французский лидер отметил, что Париж помогает Киеву защищать территорию, но не желает эскалации.
Путин 13 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, в действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что Россия будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.
За высказываниями Путина о возможных последствиях участия западных стран в украинском конфликте пристально следят в США, признал 13 сентября официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
Посол России в США Анатолий Антонов призвал американских чиновников «не играть с огнём» после слов Путина о конфликте на Украине.