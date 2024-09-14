Париж, 14 сентября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Французские чиновники услышали предупреждение президента РФ Владимира Путина о том, что применение дальнобойного оружия для ударов по территории России неминуемо приведёт к эскалации. Они хотят избежать развязывания третьей мировой войны, пишет газета Le Monde со ссылкой на дипломатический источник.

Сергей Ильин/РИА Новости Владимир Путин

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы избежать третьей мировой войны. Нельзя просто исключить возможность того, что русские могут расширить масштабы военных действий», — заявил собеседник издания, комментируя позицию Путина.

Хотя в СМИ всё активнее обсуждается тема с разрешением Украине наносить удары вглубь России, официальный Париж молчит. Этот вопрос, отмечает издание, мог подниматься в разговоре президента Франции Эммануэля Макрона с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но в Елисейском дворце это не подтверждают.

Недавно в Париже побывал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко. Тема ударов по России должна была обсуждаться в ходе этого визита, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, в мае во время визита в Германию Макрон призвал нейтрализовать российские военные объекты, с которых наносятся удары по Украине, но не поражать гражданские объекты и военные объекты, не задействованные в конфликте с Украиной. Французский лидер отметил, что Париж помогает Киеву защищать территорию, но не желает эскалации.

Путин 13 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, в действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что Россия будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.

За высказываниями Путина о возможных последствиях участия западных стран в украинском конфликте пристально следят в США, признал 13 сентября официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Посол России в США Анатолий Антонов призвал американских чиновников «не играть с огнём» после слов Путина о конфликте на Украине.