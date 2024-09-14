Ирландия, 14 сентября, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Сотни тысяч украинцев погибли из-за главы киевского режима Владимира Зеленского и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Global Look Press/Pool /Ukrainian Presidentia Владимир Зеленский и Борис Джонсон

Таким образом он прокомментировал их встречу, о которой накануне сообщил Зеленский.

«В Киеве прошла ежегодная встреча клуба убийц. Сотни тысяч украинских мужчин, большинство — из беднейших регионов Украины, погибли из-за этих двух отвратительных созданий», — написал он.

Журналист выразил уверенность, что история рано или поздно их рассудит.

Как передавало ИА Регнум, ранее помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший переговорную группу от РФ в Стамбуле, заявил, что Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году, делегация от Киева выражала такое же желание.

В Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

Член украинской делегации Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал тогдашний премьер-министр Британии Борис Джонсон, который и убедил Киев продолжать боевые действия.

Кроме того, ранее бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд косвенно признала, что Киев отказался заключать стамбульские соглашения с Москвой после консультаций с Вашингтоном и Лондоном.