Москва, 14 сентября, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Несколько автомобилей столкнули на Московской кольцевой автодороге (МКАД), затруднив движение транспорта. Об этом сообщил департамент транспорта российской столицы.

Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

«На внешней стороне 5-го км МКАД (в районе съезда № 5А) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы», — говорится в Telegram-канале.

Отмечается, что обстоятельства ДТП и данные о пострадавших уточняются.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день четыре человека пострадали в ДТП с большегрузом во Владивостоке. Отмечалось, что водитель большегруза, который ехал со стороны острова Русский в направлении Золотого моста, выехал на встречную полосу и столкнулся с машинами.