Москва, 14 сентября, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Средства массовой информации и профильные организации Мьянмы заинтересованы в том, чтобы снимать совместные телесериалы с Россией, заявил 14 сентября министр информации Республики Мьянма Маун Маун Он на Медиасаммите БРИКС.

Артём Коренюк/РИА Новости

«Мы также хотели бы работать над совместным производством российско-мьянманских телесериалов», — сказал он.

Также министр предложил «обмениваться позитивными новостями» и производить материалы, которые позволяли бы узнать, что на самом деле происходит в развивающихся странах. Он призвал страны теснее сотрудничать в медиасфере и способствовать взаимному пониманию различных государств на международной арене.

Как передавало ИА Регнум, ранее на полях Медиасаммита замглавы МИД РФ Сергей Рябков осудил давление Запада на СМИ. По его словам, отрицание мнения, отличного от того, которое является доминирующим в нынешнем мейнстриме, приобретает всё более жёсткие гротескные формы.

Днём ранее Соединённые Штаты Америки, Великобритания и Канада запустили дипломатическую кампанию, чтобы призвать союзников и партнёров по всему миру присоединиться к борьбе с угрозой, исходящей от RT.