Линкольн, США, 14 сентября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Жителю американского штата Небраска, 27-летнему Захари Шейху грозит пожизненное заключение за сексуальное насилие над девочками. Мужчина выдавал себя за подростка, чтобы посещать школу, пишет 14 сентября Daily Mail.

Gaston De Cardenas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шейха арестовали в июле 2023 года, когда выяснилось, что он посещал две средние школы в Линкольне под именем 17-летнего Зака Хесса. Затем стало известно, что в течение учебного года он совратил нескольких школьниц.

Мужчине предъявили обвинения в ряде преступлений, в том числе двух изнасилованиях, попытке изнасилования и распространении детской порнографии. Вину он не признал.

В общей сложности Шейх провёл в двух школах 54 дня, причём в одной из них он учился в 2015 году, но никто из персонала его не узнал. Мужчина предоставил в учебные заведения фальшивые документы, в том числе свидетельство о рождении, справку о медосмотре и карту прививок. Процедуру зачисления он прошёл онлайн.

В школах Шейх знакомился с девочками 13-14 лет, затем переписывался с ними, рассказывая о своей школьной жизни, и даже общался с их семьями. От одной из девочек он получил интимные фотографии, после чего предложил перейти к сексу.

Девочки, пострадавшие от действий Шейха, знали, что нельзя общаться со взрослыми мужчинами в социальных сетях, нельзя соглашаться на встречи с ними. Но они не смогли защититься от того, кого считали ровесником, заявила во время заседания судья Дарла Идеус.

«Они не знали, как защититься от тебя. Потому что, опять же, они думали, что ты их ровесник, их друг. И потому что ты завоевал их доверие», — добавила судья.

Шейха могут приговорить к тюремному сроку от 85 до 120 лет, при этом в течение 40 лет он не сможет подать прошение о досрочном освобождении. Мужчину внесут в реестр сексуальных преступников.

В сентябре 2023 года полиция арестовала 23-летнюю Анджелу Наварро. По данным следствия, женщина выдала себя за мать Шейха и помогла ему поступить в школы. Вину Наварро не признала, её приговорили к штрафу в размере $5 тыс.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в США разгорелся сексуальный скандал вокруг рэпера Шона Комбса, также известного как P. Diddy или Puff Daddy. Сначала его бывшая девушка — певица Кассандра Вентура обвинила его в многократных изнасилованиях. Затем иски в отношении музыканта подали другие девушки, одна из которых на момент знакомства с Комбсом была несовершеннолетней. Девушки утверждали, что их накачивали наркотиками и заставляли участвовать в секс-вечеринках. К обвинениям присоединился и продюсер рэпера Родни Джонс. Он заявил, что Комбс заставлял его подыскивать проституток для секс-вечеринок и принуждал заниматься с ними сексом.