Киншаса, 14 сентября, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Трое граждан Соединённых Штатов Америки и один Великобритании оказались среди 37 человек, которые были приговорены к смертной казни за попытку государственного переворота в Демократической Республике Конго, сообщает The Guardian.

Samy Ntumba Shambuyi/AP/TASS

Отмечается, что среди обвиняемых есть также граждане Бельгии и Канады. Они обвиняются в терроризме, убийствах и организации преступного сообщества.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая представитель Вооружённых сил ДР Конго Сильвэн Экенге сообщил, что Вооружённые силы ДР Конго предотвратили попытку совершить государственный переворот в столице страны Киншасе. По его словам, военные задержали всех участников заговора. Позднее СМИ сообщили, что на форме задержанных и ликвидированных мятежников был флаг Заира (прежнее название страны). При этом мужчины разговаривали на английском, французском и языке лингала и утверждали, что являются «представителями диаспоры».