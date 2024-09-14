Деревня Агалатово, Ленинградская область, 14 сентября, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Четверо пьяных мужчин при помощи бензопил устроили погром в продовольственном магазине в деревне Агалатово Всеволожского района Ленобласти, сообщила 14 сентября пресс-служба регионального главка МВД в своём Telegram-канале.

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По данным ведомства, 12 сентября около 20:40 в помещение магазина вошли четверо неизвестных и в присутствии посетителей и обслуживающего персонала двумя бензопилами повредили имущество магазина, после чего с места происшествия скрылись.

«По подозрению в совершении этого преступления полицейскими в деревянном вагоне-бытовке у дома 5А по улице Жилгородок были задержаны находившиеся в состоянии алкогольного опьянения трое жителей Выборга в возрасте 17–18 лет и 32-летний житель Ставропольского края», — сказано в сообщении.

Подозреваемые были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Сумма причинённого магазину ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как передавало ИА Регнум, двое мужчин оказались в больницах после посещения цветочного магазина на востоке Москвы вечером 3 сентября. В очереди между покупателями произошёл конфликт. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, поединок уже закончился, а обоим участникам конфликта потребовалась помощь медиков.

В январе в одном из магазинов в торговом центре на Байконурской улице в Санкт-Петербурге произошёл конфликт из-за ценников на детские игрушки. В нём участвовал мужчина, пришедшей в заведение с беременной женой и двумя детьми.