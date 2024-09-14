Москва, 14 сентября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос, что будет со сборной России, если с команды и не снимут отстранение к чемпионату Европы 2028 года.

Сергей Булкин/ТАСС

«У нас невозможны частные инициативы. Если только согласовывает ФИФА, тогда можно проводить товарищеские матчи. Мы будем стараться попасть на Евро. Но если вдруг не удастся, значит, будут товарищеские игры», — цитирует его «Чемпионат».

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований. Таким образом, клубы из России не были допущены до еврокубков.

Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал постановление, согласно которому отстранение российских команд от соревнований не является дискриминационным.

В декабре 2023 года исполнительный комитет РФС проголосовал против перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Все члены исполкома посчитали, что нет смысла в переходе без гарантий от ФИФА.

Президент РФС Александр Дюков отмечал, что в будущем РФС ещё может вернуться к идее перехода в АФК. По его словам, можно выйти из УЕФА, но нет гарантии, что Россию примут в азиатскую конфедерацию. Он добавил, что сам по себе переход не будет означать, что автоматически российские команды смогут принимать участие в официальных матчах, для этого важна позиция и поддержка ФИФА.