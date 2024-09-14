Москва, 14 сентября, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Бывшего чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Григория Дрозда временно отстранили из-за подозрений в употреблении допинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Григорий Дрозд

Согласно материалам, Дрозда временно отстранили с 9 сентября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Нарушение антидопинговых правил у него зафиксировали 28 сентября 2014 года.

Как отмечается в публикации, самому спортсмену, а также ответственным российским организациям не поступала данная информация.

Дрозд объявил о завершении профессиональной карьеры в конце 2017 года. В его активе есть 40 побед, причём 28 из них спортсмен одержал нокаутом, и одно поражение. Помимо этого, спортсмен владел чемпионским поясом WBC в 2014–2015 годах, один раз защитив его.

Как сообщало ИА Регнум, российскую фигуристку Варвару Горобченко дисквалифицировали на пять лет из-за провала теста на допинг. В пробе спортсменки были обнаружены следы мельдония и сибутрамина.

Ранее проба первой ракетки мира Янника Синнера показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Он же присутствовал в пробе, взятой через восемь дней. Спортсмен заявил, что запрещённое вещество попало в кровь после контакта с членом команды поддержки. Тот обрабатывал свою рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии. Представители органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе проинформировали, что Синнер не будет дисквалифицирован. Однако результаты, а также призовые деньги и рейтинговые очки спортсмена, заработанные на турнире серии «Мастерс» в Индиан‑Уэллсе, где и выявили положительный допинг-результат, аннулируются.