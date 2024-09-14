Москва, 14 сентября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Россия отреагирует так, чтобы «мало не показалось», на разрешение США Украине применять дальнобойные ракеты по целям в глубине российской территории. Об этом заявил 14 сентября журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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Он отметил, что российский президент Владимир Путин всё сказал на эту тему, а вот западные страны недооценивают опасность той игры, которую продолжают вести. С этим связан элемент серьёзного риска.

«Решение такое есть, все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны, поэтому мы готовы ко всему. И будем реагировать так, чтобы мало не показалось», — подчеркнул Рябков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, в действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией.

Российский лидер отметил, что украинская армия не способна сама наносить удары современным высокоточным оружием большой дальности, произведённым на Западе, так как для этого нужны разведданные с натовских спутников, которых у Киева нет. Более того, добавил Путин, полётные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО.

За высказываниями Путина о возможных последствиях участия западных стран в украинском конфликте пристально следят в США, признал 13 сентября официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Посол России в США Анатолий Антонов призвал американских чиновников «не играть с огнём» после слов Путина о конфликте на Украине.