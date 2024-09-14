Бангкок, 14 сентября, 2024, 12:33 — ИА Регнум. На острове Панган в Таиланде туристическая полиция задержала двоих россиян и обвинила их в нелегальной работе. Об этом сообщило местное издание Matichon.

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Как отмечается в публикации, 35-летний Евгений приехал на остров по туристической визе. У мужчины не было денег на жилье и еду, в связи с чем он попросил помочь своего соотечественника, ресторатора Анатолия. Тот нанял его на несколько дней в качестве электрика. За выполненную работу Евгению платили едой, также он получал небольшую сумму денег. Во время выполнения работ в ресторан пришла полиция. Сотрудники правоохранительных органов обвинили мужчину в нелегальном трудоустройстве, а ресторатора — в предоставлении работы. В настоящий момент решается вопрос о мере наказания. Мужчинам могут выписать штраф или депортировать.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники миграционной службы на индонезийском острове Бали задержали 51-летнюю россиянку. Она отказалась платить за еду в ресторанах и услуги в спа-салоне. Женщина бесплатно ела в ресторанах, пользовалась услугами СПА, притворяясь жильцом одного из отелей, и даже смогла уговорить одного из сотрудников отеля предоставить ей ночлег.

Ранее власти Бали выдворили двух польских туристов, которые нарушили запрет и вышли на улицу в местный праздник Ньепи — День молчания.