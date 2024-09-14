Москва, 14 сентября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки совершили преступное нападение на российских журналистов, поставив под угрозу их физическую безопасность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Помимо тех чудовищных, ничем не обоснованных заявлений политического характера, которые вчера мы слышали из Вашингтона в отношении тех СМИ, которые я упомянула (RT, Sputnik), а неделю назад ещё и других российских медиаструктур, параллельно с этим идёт и физическая агрессия в отношении корреспондентов», — сказала дипломат на открытии седьмого Медиасаммита БРИКС.

По её словам, всё, что происходит сегодня с российскими журналистами и с российскими медиаструктурами, является нападением, которое на них совершает коллективный Запад, и это может произойти с каждым из журналистов стран БРИКС.

«Вчера агрессии подверглись российские журналисты со стороны Соединённых Штатов Америки. Они подверглись настоящей террористической информационной атаке как корпорации, а также в своем личном качестве», — добавила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, Соединённые Штаты Америки, Великобритания и Канада запустили дипломатическую кампанию, чтобы призвать союзников и партнёров по всему миру присоединиться к борьбе с угрозой, исходящей от RT, заявил 13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом никаких доказательств он не привёл.

Минфин США 13 сентября объявил о вводе санкций против медиагруппы «Россия сегодня» и её руководителя Дмитрия Киселёва. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписывающую завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. При этом 4 сентября США уже вводили санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Sputnik, а также телеканала RT и Маргариты Симоньян. В Вашингтоне объясняли это решение тем, что попавшие в чёрный список СМИ якобы причастны к вмешательству в американские президентские выборы.