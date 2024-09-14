Берлин, 14 сентября, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Предупреждение президента России Владимира Путина об ответе на возможное разрешение Киеву бить вглубь российской территории сигнализирует, что инициатива Запада может привести к трагедии. Об этом сообщил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X.

ИА Регнум

«Мы очень близко к катастрофе», — отметил он в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава киевского режима Владимир Зеленский провели встречу в Киеве, на которой обсудили применение американского оружия для ударов вглубь России. При этом никаких решений принято не было. Блинкен заявил, что дискуссия продолжится в Белом доме. Днём ранее он не исключил, что Киеву разрешат наносить удары по России американскими ракетами ATACMS.

На следующий день президент Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине и, соответственно, против России, пояснил глава государства.

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага отметил, что дискуссии на тему возможного снятия ограничений на применение Украиной западного оружия для ударов вглубь российской территории сопряжены с большой опасностью. Он добавил, что выступает за мирное урегулирование конфликта, и пообещал сделать всё для нормализации отношений с Россией.

Посол России в США Анатолий Антонов призвал американских чиновников «не играть с огнём» после слов Путина по Украине.