Подольск, Московская область, 14 сентября, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Причастность замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева, начальника котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Александра Чикова и гендиректора завода Игоря Кушникова подтвердили свидетели по делу об аварии в котельной в январе 2024 года, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении «РИА Новости».

Московские суды общей юрисдикции/ТАСС Игорь Кушников

Все указанные фигуранты находились в СИЗО, затем Чиков был переведён под домашний арест. В соответствующих документах уточняется, что представленные в суде материалы свидетельствуют об обоснованности подозрений в инкриминируемых подсудимым преступлениях.

Эти данные следуют из показаний свидетелей, пострадавших в результате аварии, а также протокола осмотра места ЧП.

В ходе следствия гендиректор завода Игорь Кушников частично признал вину, он также выразил готовность сотрудничать со следствием.

В результате происшествия без отопления в 20-градусный мороз остались более 20 тыс. человек. Отопление восстанавливали постепенно, специалисты полностью устранили аварию к 15 января.

Как передавало ИА Регнум, 4 января на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» прогремел взрыв. Было обнаружено три утечки, однако время ремонта затянулось из-за режимного статуса завода. В микрорайоне Климовск в Подольске без отопления и горячей воды остались жилые дома, больницы и школы.

Коммунальщики сутки скрывали от властей масштабы аварии с теплоснабжением в городе. С 5 января в Подольске был введён режим ЧС. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, аварию допустил владелец частной котельной, она произошла из-за неправильной эксплуатации котельной.

Следственное управление СК по Подмосковью возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за отключения тепла в 170 жилых домах и организациях в Подольске.