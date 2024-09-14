Москва, 14 сентября, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Россия осознаёт опасность ядерного конфликта, проявляя терпение. Однако любому терпению может прийти конец. Об этом предупредил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления западных стран о разрешении Киеву наносить удары вглубь российской территории.

РИА Новости/Министерство обороны РФ

«Ядерный конфликт действительно никому не нужен. Это очень плохая история с тяжелейшим исходом. Именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято», — написал Медведев в Telegram-канале.

Как отметил Медведев, формальные предпосылки, включая нападение Вооружённых сил Украины на Курскую область, дают право России, исходя из её доктрины ядерного сдерживания, применить ядерное оружие.

«Но Россия проявляет терпение. Ведь очевидно, что ядерный ответ — чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями. Однако напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерное оружие может быть применено в случае, если речь будет идти об угрозах существованию и суверенитету российского государства.

Также Путин отмечал, что Москва думает о возможном изменении ядерной доктрины, это связано с понижением порога применения ядерного оружия на Западе.

Как подчёркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, необходимость уточнить ядерную доктрину РФ возникла в связи с деструктивными действиями коллективного Запада, в том числе в связи с провоцированием продолжения горячей фазы конфликта на Украине.