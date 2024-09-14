Москва, 14 сентября, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Россия решительно осуждает давление западных стран на российские СМИ и будет реагировать так, чтобы «не было повадно», заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Balk Сергей Рябков

Таким образом он прокомментировал запущенную Западом кампанию по преследованию RT и неправомерным обвинениям российских СМИ в шпионаже.

По его словам, отрицание мнения, отличного от того, которое является доминирующим в нынешнем мейнстриме, приобретает всё более жёсткие гротескные формы.

«Мы решительно осуждаем эту практику и подтверждаем наше намерение реагировать на это соответствующим образом, чтобы не было повадно оказывать такое давление на наши СМИ», — сказал дипломат на полях седьмого Медиасаммита БРИКС.

Как передавало ИА Регнум, Соединённые Штаты Америки, Великобритания и Канада запустили дипломатическую кампанию, чтобы призвать союзников и партнёров по всему миру присоединиться к борьбе с угрозой, исходящей от RT, заявил 13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом никаких доказательств он не привёл.

В США уже должна быть новая профессия — «специалист по введённым против России санкциям». Кто-то же должен следить за тем, чтобы санкции хотя бы не повторялись, а то по второму кругу уже пошли с RT, сыронизировала официальный представитель МИД Мария Захарова.