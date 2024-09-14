Москва, 14 сентября, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Нападение украинских войск на Курскую область можно считать предпосылкой для решения о применении ядерного оружия, однако Россия проявляет терпение. Об этом в Telegram-канале заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА Регнум Ядерный взрыв

«Прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания. Тот же Курск, например», — написал он.

По его словам, Россия проявляет терпение, поскольку ядерный ответ является чрезвычайно сложным решением с необратимыми последствиями. Однако «напыщенные англосаксонские недоноски» не хотят признавать, что любое терпение заканчивается.

Медведев заявил, что руководство Украины понесёт заслуженное наказание за террористическую атаку на Курскую область. Медведев пообещал «самые разные последствия» для руководства киевского режима за террористическую вылазку ВСУ на территорию российского региона.

Как сообщало ИА Регнум, с 6 августа ВСУ атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории.

Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ получат достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.