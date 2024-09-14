Барнаул, 14 сентября, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Частный легкомоторный самолёт 14 сентября потерпел крушение в Рубцовском районе Алтайского края, пилот погиб, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в Telegram-канале.

Telegram/МЧС Алтайского края

«Сегодня днём вблизи села Приозерное Рубцовского района произошло авиапроисшествие с участием легкомоторного самолёта», — говорится в публикации.

Согласно опубликованным в пресс-службе ведомства фотографиям, самолёт получил значительные повреждения. На его борту находился один пилот, он погиб. Как рассказал источник «Известий», им оказался Олег Д. погибшему было около 60 лет.

На месте уже работают силы пожарно-спасательного отряда регионального главка, а также медики скорой помощи. По факту происшествия Барнаульский следственный отдел Следственного комитета России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Ранее ИА Регнум передавало, что в Подмосковье разбился самолёт Ан-2, погибли двое пилотов. Воздушное судно проходило испытательный полёт и потерпело крушение в районе аэродрома у посёлка Ватулино Рузского городского округа.