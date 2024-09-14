Москва, 14 сентября, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Роскосмос поддержал идею создания двух автоматических станций «Луна-27». Об этом сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН и первого этапа лунной программы России академик Лев Зелёный.

Н. Бережная/Роскосмос Медиа/ТАСС Макет перспективной автоматической научной станции «Луна-27»

«Госкорпорация это предложение поддерживает, но она тоже, к сожалению, не печатает деньги, поэтому окончательного решения нет», — ответил он на вопрос в ходе интервью ТАСС, приняла ли компания предложение ИКИ о создании и запуске двух «Лун-27».

Он отметил, что, если получится создать лишь один аппарат, его будет целесообразнее отправить на Северный полюс Луны, поскольку пока он не изучен.

Зелёный напомнил, что во времена СССР все аппараты изготавливали в двух экземплярах. Это повышало надёжность. Запуск «Луны-27» запланировали на 2028–2029 годы. Аппарат будет исследовать состав грунта и водяного льда в южной полярной области спутника Земли при помощи более десятка научных приборов.

По его словам, планируется изучить содержание водорода, а также химический состав грунта и другие параметры окололунной среды. После выполнения этих миссий рассмотрят новые проекты, в том числе возможные миссии с луноходами.

Как сообщало ИА Регнум, Зелёный предложил закрепить за Россией участок Северного полюса Луны для собственного исследования.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учёными и специалистами космической отрасли в Королёве заявил, что Россия продолжит изучение Луны — программу не закроют, а нештатную ситуацию с «Луной-25» стоит воспринимать как обидную ошибку.