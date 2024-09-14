Вашингтон, 14 сентября, 2024, 09:22 — ИА Регнум. В июле 2024 года США резко сократили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза, в связи с этим доходы поставщиков из США упали до минимума впервые за три года. Это следует из данных американской статслужбы.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

Согласно им, в середине лета компании сократили доходы от экспорта СПГ на 15% в месячном, а также на 36% в годовом выражении — до 791,4 миллиона долларов. Эти показатели стали минимальным значением с ноября 2021 года.

Из публикации следует, что основной причиной падения стало сокращение объёмов поставок на 18% по сравнению с июнем, а также на треть по сравнению с показателями прошлого года. В связи с этим ЕС в середине лета занял в экспорте США лишь треть против 38,4% в июне и 49% в июле предыдущего года.

Как сообщало ИА Регнум, директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве Вадим Понкратов заявил, что расчёт ЕС на замещение российского газа СПГ из США не оправдался. По его словам, фактически похоронив для себя трубопроводные маршруты поставки российского газа, страны ЕС вынуждены искать дополнительные объёмы СПГ, в то время как Россия становится заметным игроком на мировом рынке сжиженного газа, входя в первую тройку его поставщиков.