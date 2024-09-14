Москва, 14 сентября, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Запад солгал, обвинив президента Сирии Башара Асада в использовании химоружия во время атаки на сирийский город Дума. Об этом в ходе интервью с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой заявил основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Global Look Press/Angelika Warmuth/dpa Роджер Уотерс

«Меня пытались отменить, потому что я выступал против обвинений в адрес Асада в Сирии о том, что он провёл химические атаки против своего собственного народа. Это не так. Мы знаем, что он так не поступал», — передаёт его слова «РИА Новости», с которым журналистка поделилась видеозаписью беседы.

Он обратил внимание на то, что американцы, французы и англичане направили войска в Сирию, а также сбрасывали бомбы на сирийский народ.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября 2023 года суд в Париже выдал ордер на арест президента Сирии, обвиняемого в якобы применении химоружия в 2013 году. Кроме того, Франция выдала ордера на арест брата сирийского лидера, командующего Республиканской гвардией Сирии Махера Асада и двух сирийских генералов, которых обвинили в преступлениях против человечества и соучастии в военных преступлениях.

Позднее в этот же день глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович заявил ИА Регнум, что выданный Францией ордер на арест Асада не повлияет в действительности ни на что. По мнению эксперта, такой шаг Парижа является свидетельством беспомощности Франции в Африке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 ноября 2023 года прокомментировал выдачу Францией ордера на арест Асада. Глава МИД подчеркнул, что судебная система Запада — и на национальном уровне, и на международном — уже не раз доказывала свою предвзятость.