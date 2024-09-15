Джо Байден заявил, что не думает много о российском президенте Владимире Путине. Так невпопад президент США ответил журналистам на вопрос о том, какова его реакция на заявление российского лидера, предупредившего об угрозе прямого вовлечения Запада в украинский конфликт. Обсуждением этого известия ознаменован наступивший, 933-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Накануне Путин назвал подменой понятий дискуссию Запада о том, разрешать ли Украине удары западным высокоточным оружием вглубь России. Глава государства подчеркнул, что если Киев получит разрешение, то это будет означать прямое участие стран НАТО, США и Европы в войне на Украине.

Ответ Байдена был опубликован пресс-пулом Белого дома перед его встречей с премьером Великобритании Киром Стармером. В релизе, обнародованном после совещания, не прозвучало ничего нового. Участники встречи в очередной раз «подтвердили свою неизменную поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии», сказано в официальном сообщении.

Тем временем непосредственно в зоне СВО подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённые пункты Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и Долиновка Донецкой Народной Республики.

А на полигонах Белгородской области продолжается подготовка добровольческого отряда «Барс-Белгород». Бойцы выполняют стрельбы из различного вооружения, отрабатывают действия в составе подразделений в условиях боевой обстановки. Особое внимание опытные инструкторы уделяют оказанию первой помощи раненым.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3915882" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Подготовка добровольческого отряда «Барс-Белгород»

Подробности — в трансляции ИА Регнум.