Байден прокомментировал слова Путина об ударах вглубь РФ — 933-й день СВО
Джо Байден заявил, что не думает много о российском президенте Владимире Путине. Так невпопад президент США ответил журналистам на вопрос о том, какова его реакция на заявление российского лидера, предупредившего об угрозе прямого вовлечения Запада в украинский конфликт. Обсуждением этого известия ознаменован наступивший, 933-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.
Накануне Путин назвал подменой понятий дискуссию Запада о том, разрешать ли Украине удары западным высокоточным оружием вглубь России. Глава государства подчеркнул, что если Киев получит разрешение, то это будет означать прямое участие стран НАТО, США и Европы в войне на Украине.
Ответ Байдена был опубликован пресс-пулом Белого дома перед его встречей с премьером Великобритании Киром Стармером. В релизе, обнародованном после совещания, не прозвучало ничего нового. Участники встречи в очередной раз «подтвердили свою неизменную поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии», сказано в официальном сообщении.
Тем временем непосредственно в зоне СВО подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённые пункты Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и Долиновка Донецкой Народной Республики.
А на полигонах Белгородской области продолжается подготовка добровольческого отряда «Барс-Белгород». Бойцы выполняют стрельбы из различного вооружения, отрабатывают действия в составе подразделений в условиях боевой обстановки. Особое внимание опытные инструкторы уделяют оказанию первой помощи раненым.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.