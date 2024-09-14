Штат Калифорния, США, 14 сентября, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Военнослужащие Соединённых Штатов Америки проводят тренировки на базе Форт Ирвин для противостояния российской армии. Они отрабатывают различные тактики боя против ВС РФ. Об этом стало известно из карты, захваченной у ВСУ российскими военными в трофейной боевой машине пехоты Bradley.

steamcommunity.com Военная база США

База Форт Ирвин расположена в пустыне Мохаве штата Калифорния. Военный объект является крупнейшим тренировочным полигоном Вооружённых сил США. В предыдущие годы здесь отрабатывались военные операции против Ирака и Афганистана, узнало «РИА Новости».

По данным американских СМИ, в роли «вражеской армии» в учениях выступает 11-й бронетанковый кавалерийский полк, известный как «Вороная лошадь».

Как сообщало ИА Регнум, западные инструкторы не имеют необходимого опыта для тренировки украинских военных, жаловались в рядах ВСУ. Скорее всего, проблема связана с разницей между натовскими стандартами и внутренней подготовкой войск. Специалисты НАТО способны ознакомить украинских военных только с базовым курсом.

С 9 по 20 сентября страны НАТО начали серию учений у границ с Россией. В манёврах на территории Германии рассчитывают проверить взаимодействие частей на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях при планировании и выполнении операций. 30 сентября учения стартуют в Греции. Ими будет руководить Объединённое авиационное командование альянса. Также в подготовке примут участие представители Эстонии, Финляндии, Италии, Испании, Латвии и других стран.

В конце июля — начале августа в России прошёл третий этап учений нестратегических ядерных сил. Отрабатывались вопросы подготовки частей ВС РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия, в частности снаряжение ракет спецбоеприпасами.

Арктическая группировка Северного флота РФ приступила к учениям «Океан-2024» в сентябре. Развёрнутая в восточных районах Северного Ледовитого океана группировка войск изучит возможные районы боевых действий, условия применения разнородных сил, оружия и технических средств, а также отработает специальные операции по блокированию и уничтожению террористов. В манёврах задействовали большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».