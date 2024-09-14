Москва, 14 сентября, 2024, 06:20 — ИА Регнум. В России с 1 октября вступит в силу долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора до 2030 года для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также для некоторых видов дорожно-строительной техники. Соответствующее решение принято правительством РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Автомобиль

В Минпромторге уточнили, что на первоначальном этапе ставка вырастет в среднем на 70–85%, в дальнейшем она будет индексироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года.

Для расчёта суммы утилизационного сбора на транспортные средства, ввезённые в Россию до 1 октября 2024 года, будут применять предыдущие коэффициенты при условии подачи документов в таможенные органы не позднее 15 октября текущего года.

С 1 января 2025 года ежегодно на 15% будет увеличиваться ставка для дорожно-строительной техники.

На некоторые виды специализированной техники, производство которой в России находится на этапе освоения, предусмотрена отложенная индексация. Она вступит в силу не ранее 2026 и 2028 годов (на экскаваторы и экскаваторы-погрузчики).

Как сообщало ИА Регнум, утилизационный сбор — это разовый платёж, и предлагаемая индексация не затрагивает те автомобили, которые уже находятся в эксплуатации в России, подчёркивал замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов. По его словам, параметры сбора будут корректироваться в зависимости от того, налажено ли в РФ и союзных государствах производство определённого вида техники и позволяет ли это закрывать потребности внутреннего рынка.

Индексация коснётся автотехники, которая производится на территории России и Белоруссии. В частности, изменения планируется ввести для транспортных средств с электродвигателями, коэффициент для них увеличится с 1,63 до 58,62 к 2030 году. Для автомобилей с рабочим объёмом двигателя 1–2 тыс. куб. см — с 27,81 до 58,62; с объёмом 3–3,5 тыс. куб. см — с 89,73 до 189,17. Для машин с объёмом двигателя свыше 3,5 тыс. куб. см — с 114,26 до 240,89.