Рим, 14 сентября, 2024, 04:21 — ИА Регнум. В итальянских городах активисты установили рекламные щиты с пророссийским лозунгом «Россия нам не враг» и изображением рукопожатия в цветах итальянского и российского флагов. Об этом сообщил телеканал CNN.

Флаг Италии

Подобных щитов по всей Италии минувшим летом установлено много. Так, в Риме на билборде написано: «Достаточно денег на оружие для Украины и Израиля. Мы хотим мира. Мы отвергаем войну».

Плакаты появились не только в столице Италии, но и в Вероне, Модене, Парме, Пизе. По информации телеканала, размещение щитов было оплачено политическим альянсом Sovranita Popolare.

В посольстве Украины в Италии выразили беспокойство такой активностью и призвали пересмотреть процедуру выдачи разрешений на рекламу.

«Итальянские поджигатели войны уже два года разжигают русофобию, чувство ненависти к русскому народу, культуре и искусству», — написано на сайте Sovranita Popolare.

При этом отмечается, что власти Рима игнорируют мнение общественности — Киеву было отправлено 11 партий оружия.

Как сообщало ИА Регнум, реабилитация фашизма и нацизма происходит в Италии усилиями журналистов, несмотря на то, что это запрещено законодательством страны. Об этом 20 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала сюжет итальянского корреспондента Иларио Пьяньерелли, в котором он взял интервью у украинского военного в кепке со знаком СС.

Захарова отметила, что в репортажах не было никаких подписей о том, что реабилитация нацизма недопустима и запрещена в Италии законодательно.