ДНР, 14 сентября, 2024, 03:27 — ИА Регнум. Генштаб ВСУ назвал кураховское направление в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики самым горячим. Об этом сообщили в Telegram-канале украинского Генштаба.

Иван Шилов ИА Регнум Донецк

«Сегодня горячее всего на кураховском направлении», — признало руководство ВСУ.

При этом Генштаб ВСУ уже делал подобные заявления и о других направлениях.

Курахово расположено примерно в 20 км к западу от Донецка.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве ночью 14 сентября прогремели взрывы, информировал телеканал «Общественное».

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