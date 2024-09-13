Вашингтон, 14 сентября, 2024, 02:48 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден отреагировал на слова российского коллеги Владимира Путина о последствиях, которые могут быть в случае возможного разрешения ВСУ наносить западным дальнобойным оружием удары вглубь России.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден на просьбу журналистов прокомментировать слова Путина ответил невпопад.

«Я не думаю много о Владимире Путине», — сказал американский президент.

Ответ американского лидера был опубликован пресс-пулом Белого дома перед встречей Байдена с премьером Великобритании Киром Стармером.

Как передавало ИА Регнум, власти США в итоговом заявлении после встречи Джо Байдена с Киром Стармером не сообщили о решении президента по поводу разрешения ударов ВСУ вглубь России.

Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине и, соответственно, против России, пояснил глава государства.

США серьёзно воспринимают заявления Путина о последствиях разрешения Киеву бить дальнобойным оружием по территории России, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.