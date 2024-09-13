Москва, 14 сентября, 2024, 01:39 — ИА Регнум. В Сети появились кадры супершикарной свадьбы, предположительно, дочери замглавы Росреестра Москвы Сергея Исмунца Элины и племянника экс-главы Владикавказа Юрия.

FrankWinkler Свадьба

Свадебное торжество проходило на базе отдыха «Альпина парк» в Северной Осетии. Флористы украшали территорию четыре дня. Подробности, несмотря на запрет, рассказал один из сотрудников ресторана «Известиям».

Предполагается, что свадьба детей известных чиновников обошлась в 400 млн рублей. Только на оформление и приглашённых звёзд было потрачено, по информации некоторых СМИ, около 250 млн рублей.

Так, на установку шатра ушло 35 млн рублей, из Москвы приехало 50 фур, чтобы его установить, собирали его всю ночь.

В разговоре с «Известиями» представитель ресторана подтвердил, что речь шла о сотнях миллионов рублей.

Есть информация, что свадьбу оплатила полностью сторона невесты. Весь персонал, работавший на свадьбе, подписал документы о неразглашении, за нарушение предполагается штраф в размере одного миллиона рублей.

В качестве приглашённых артистов выступали Баста и Сосо Павлиашвили, тамадой был Николай Басков.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Приморья Олег Кожемяко в разгар пандемии коронавируса в октябре 2021 года устроил шикарную свадьбу сына. Торжество проходило в отеле Mriya Resort & Spa в Ялте. В числе приглашённых звёзд были Сергей Жуков, Полина Гагарина, ведущий — Дмитрий Хрусталёв.