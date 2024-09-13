Ватикан, 14 сентября, 2024, 01:01 — ИА Регнум. Политические взгляды кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Камалы Харрис раскритиковал Папа Римский Франциск. Об этом понтифик заявил в ходе пресс-конференции на борту самолёта по пути из Сингапура по окончании визита в страны Юго-Восточной Азии и Океании.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

По его словам, оба кандидата на пост главы Белого дома выступают против жизни.

«Выпроваживать мигрантов, не давать им лучшую жизнь, развиваться — плохая вещь, злая. Выбрасывать ребёнка из чрева матери — это убийство. Здесь нужна ясность. В современной политике говорят, что не голосовать неправильно, и если голосовать, то нужно выбирать меньшее зло», — пояснил свою точку зрения понтифик.

Папа Римский призвал американцев выбирать будущего президента страны по совести.

Как сообщало ИА Регнум, выборы главы государства состоятся в США 5 ноября. Изначально от демократов на них планировали выдвинуть действующего президента Джо Байдена, но после провального выступления на июньских дебатах с Трампом он принял решение выйти из гонки. Байден поддержал выдвижение кандидатуры Камалы Харрис, её официально утвердили кандидатом в президенты США на съезде Демпартии в Чикаго.

В рамках предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно критически высказывался в адрес Джо Байдена и проводимой его администрацией политики. В частности, экс-глава Белого дома обещал закрыть южную границу страны, чтобы остановить поток мигрантов через границу США с Мексикой и начать самую масштабную в американской истории депортацию иммигрантов. Также Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах сможет закончить конфликт на Украине в течение 24 часов.

Ранее Харрис заявила в соцсети, что бывший президент США Дональд Трамп в случае прихода к власти запретит аборты. Она добавила, что намерена бороться за «репродуктивные свободы» женщин вместе с действующим главой государства Джо Байденом.